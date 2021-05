Girondins, ASSE : Daniel Riolo met Gasset à la porte avant le FC Nantes !

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Les Girondins de Bordeaux ont eu beau avoir gagné contre le Stade Rennais (1-0), ils restent sous la menace dans la course au maintien. Samedi, les hommes de Jean-Louis Gasset disputeront un derby de l’Atlantique qui sent le souffre contre le FC Nantes (12h).

Avant même ce rendez-vous couperet, Daniel Riolo a demandé la tête de Gasset, qui n’est plus l’homme de la situation avec Frédéric Longuépée à ses yeux. La raison ? Le FCGB est déjà sauvé, il faut donc déjà anticiper la saison prochaine. Et le plus vite sera le mieux.

« Monsieur Longuépée, monsieur Gasset... allez hop à la porte »

« Je me fous de savoir si c’était armée ou pas armée, je regarde devant. Bordeaux a 39 points. Bordeaux est sauvé. Demain matin il fera jour et les repreneurs potentiels, ceux qui tiennent la corde, Rigo avec Stéphane Martin, peuvent déjà envisager de bosser, a expliqué Riolo dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Les propos de Gasset, je m’en fous parce que pour moi, il n’est plus entraineur de Bordeaux. C’est terminé, mission accomplie. Monsieur Longuépée, monsieur Gasset, monsieur tout le monde, allez hop à la porte. On recommence tout, page blanche, on reconstruit une équipe. Bordeaux peut penser à la saison prochaine parce qu’à moins d’une catastrophe sur le terrain administratif, Bordeaux est en Ligue 1. »