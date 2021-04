Girondins, ASSE : Daniel Riolo tient le nom du successeur de Gasset à Bordeaux !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

King Street s’étant désengagé des Girondins, le départ de Jean-Louis Gasset semble devenu inéluctable. Surtout si Bordeaux venait à être relégué en Ligue 2 la saison prochaine. Le FCGB n’en est évidemment pas là mais Daniel Riolo a déjà avancé le nom du successeur idéal de l’ancien coach de l’ASSE : Jean-Marc Furlan.

« Furlan est de Bordeaux, c’est l’histoire qu’on attend depuis des années »

« Il ne faut pas se tromper dès le début sur qui tu nommes à la direction sportive, parce qu’il va falloir recruter petit. Il va falloir quelqu’un comme Grégory Lorenzi à Brest, qui connait ces réseaux-là, qui soit malin pour construire une équipe de ce genre-là. Je pense que j’ai le nom de l’entraineur qui doit aller à Bordeaux : Jean-Marc Furlan, affirme le polémiste dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. C’est lui qui doit y aller avec un adjoint, et on le connait bien : Julien Mette, qui est un type extraordinaire. Ce qu’il fait en Afrique à Djibouti est un travail extraordinaire. Il a tous les diplômes, sa connaissance du football est très importante, et sa connaissance de Bordeaux et de sa région aussi. Furlan est de Bordeaux, il a toujours voulu entrainer là-bas, c’est l’histoire qu’on attend depuis des années. »