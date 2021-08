Girondins, ASSE, FC Nantes : les Ultramarines se désolidarisent du mouvement anti-pass sanitaire

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après le sauvetage du club par Gérard Lopez et l’arrivée d’un coach de renom en la personne de Vladimir Petkovic, c’est au tour des supporters de faire parler d’eux positivement... quitte à heurter les convictions du mouvement Ultras français. Après des mois à contester les agissements de l’ancienne direction du club à l’extérieur du stade, sans pouvoir encourager leurs joueurs, le groupe de supporters des Girondins de Bordeaux, les Ultramarines, a annoncé faire son retour ce week-end au Matmut Atlantique et ne pas participer au mouvement anti-pass sanitaire d’autres groupes à travers la France.

« Divers groupes ultras comme la Brigade Loire, les Green Angels ou les Armata Ultras et la Butte Paillade ont fait savoir qu’ils s’opposaient au pass sanitaire et qu’ils boycotteraient les matchs ? On ne veut pas rentrer dans le débat politique car ce n’est pas notre rôle. Notre souci est d’aller au stade sans les gestes barrières qui sont contraires à la vie de supporter. Donc il fallait qu’on accepte le pass sanitaire. On ne juge pas les autres groupes, ils font ce qu’ils veulent.

Pour notre part, on est avant tout pragmatiques. On est très heureux de revenir au stade, surtout dans ce contexte de pacification au sein du club. Depuis un an, on n’a pu exprimer notre colère qu’à l’extérieur du stade. On y revient dans un état d’esprit positif, sans être dans la confrontation avec le club. C’est un grand et double bonheur. Évidemment, on a prévu un retour spécial au stade. On compte faire la fête et jouer notre rôle de soutien à l’équipe. » - a expliqué Florian Brunet, porte-parole des Ultramarines au journal Sud-Ouest.

Proche des Magic Fans de l’AS Saint-Etienne qui n’ont toujours pas annoncé leur retour, le choix des Ultramarines pourrait peut-être influencer les pensionnaires du Kop Nord d’un Chaudron qui résonne depuis un an et demi sans leur présence si importante pourtant.

