Girondins, ASSE : Gasset à une défaite de devenir le pire entraîneur de l'histoire du FCGB !

Hier soir, les Girondins de Bordeaux se sont encore inclinés à domicile, trois jours après un premier revers contre Metz (1-2). Mais comme il s'agissait de l'ogre parisien en face, Jean-Louis Gasset a retenu le petit score (0-1), oubliant que les champions de France étaient privés de très nombreux titulaires (Mbappé, Neymar, Kean…). L'entraîneur du FCGB est persuadé que ses hommes sont sur la bonne voie. Espérons pour lui que cela se vérifiera lors du déplacement à Dijon dans dix jours…

Danzelle n'avait officié que pendant 12 matches

En effet, le compte Twitter @StatsduFoot a révélé que Gasset était à une défaite d'égaler le pire ratio de défaites de l'histoire du FCGB ! "Jean-Louis Gasset a perdu 48,3% de ses matches sur le banc avec les Girondins en compétition officielle (14/29). Seul Pierre Danzelle (50%) compte un ratio de défaites plus élevé dans l'histoire du club girondin".

Une défaite à Dijon, donc, et l'ancien Stéphanois atteindra la barre des 50% de défaites ! Entraîneur des amateurs, Danzelle avait été propulsé à la tête de l'équipe professionnelle à la fin de la saison 1969-70 après le départ de Jean-Pierre Bakrim. Il avait gagné 2 matches, avait décroché 4 nuls et concédé 6 défaites. Mais il avait eu le grand mérite de lancer Alain Giresse au plus haut niveau…