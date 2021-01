Girondins, ASSE : Gasset s’approche d’un exploit qui ferait les affaires de Puel

Les Girondins de Bordeaux ne sont pas l’équipe la plus agréable à regarder depuis le début de la saison mais force est de constater que Jean-Louis Gasset a su lui donner un certain style. Plutôt défensif, mais avec une petite touche de folie le plus souvent incarnée par Hatem Ben Arfa.

Quand HBA n'est pas là, les Bordelais savent aussi se faire plaisir et viennent d’en passer trois à Nice (3-0). Surtout, les Girondins ont encore terminé la rencontre sans avoir encaissé le moindre but... ce qui n’est pas souvent le cas de l’ancienne équipe de Gasset, l’ASSE.

La performance est remarquable puisqu’ils en sont désormais à 11 clean sheets en 20 rencontres de Ligue 1 ! Les Girondins sont donc pleinement en course pour égaler leur record du nombre de matches nuls acquis avec Ricardo lors de la saison 2005-2006 (au nombre de 22). Forcément, Claude Puel devrait saliver devant cette prouesse.