Girondins – ASSE, les compos probables et les absents

Pour Bordeaux, Hwang (suspendu), Sissokho, Elis, Marcelo et Pembele (blessés) rateront la rencontre décisive pour le maintien.

Après un succès très important contre Brest, l’ASSE voudra enchainer en allant chercher un bon résultat en Gironde. Mangala sera suspendu pour cette rencontre. Hamouma et Crivelli sont également rester dans le forez.

Absents du côté de l’ASSE : Mangala, Hamouma et Crivelli

Girondins : Poussin - Ahmedhodzic, Medioub, Mangas - Kwateng, Onana, Guilavogui (cap.), Mensah - Oudin, Niang, Adli.

ASSE : Bernardoni - Camara, Mangala, Nadé – Maçon, Youssouf, Gourna, Kolodziejczak - Boudebouz - Khazri (cap.), Bouanga.

Pour résumer

Ce mercredi (21h), les Girondins de Bordeaux reçoivent l’ASSE pour la 33e journée de Ligue 1. Voici les compos probables et les absents pour ce match qui sera plus que décisif dans la course au maintien des deux équipes.