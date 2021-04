Girondins, ASSE : un coach estampillé RC Strasbourg pour remplacer Gasset ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Les mots forts de Jean-Louis Gasset continuent d’être décryptés à Bordeaux. Avant la trêve internationale, l’entraîneur des Girondins avait laissé planer un gros doute sur son avenir au Haillan la saison prochaine. En cause ? Des mensonges de sa direction à son arrivée en Gironde, qui se seraient même accentués au fil de la saison.

Cette sortie médiatique continue de faire des remous avant la réception du RC Strasbourg dimanche dans le cadre de la 31e journée de L1 (15h). Florian Sabathier s’est penché sur le profil de son éventuel successeur sur le banc bordelais.

« Un petit penchant pour Thierry Laurey »

« Pourquoi pas Stéphane Moulin, même si j’ai un petit penchant pour Thierry Laurey parce qu’en termes de communication… J’aime les entraineurs qui vous rentrent un peu dedans, a-t-il récemment commenté sur France Bleu Gironde. Il a fait quand même du très beau boulot à Strasbourg en les qualifiant il y a un an en Coupe d’Europe. Maintenant, Stéphane Moulin sait bâtir et construire. Mais je précise que le problème de Bordeaux n’est pas le coach. Quand on regarde le nombre de coaches qui sont passés par les Girondins ces dernières années… »