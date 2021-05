Girondins, ASSE : un petit miracle pour Gasset et les repreneurs à Bordeaux ?

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les Girondins de Bordeaux ont relevé la tête au bon moment. Lors de la dernière levée de L1, les hommes de Jean-Louis Gasset ont eu la bonne idée de s’imposer à Reims (2-1) pour se classer finalement au 12e rang.

Avec 45 petits points, soit un de moins que l’ASSE, cette position n’a rien de prestigieuse mais elle devrait permettre aux futurs repreneurs du club aquitain d’arriver avec un matelas plus confortable grâce au versement des droits TV.

« Entre 1.5 et 2.5M€ supplémentaires grâce aux droits TV »

« Cette douzième place, c’est presque un miracle, presque un trompe l’œil. Il y a encore dix jours, ils étaient au bord du précipice, et on disait qu’ils avaient la tête du candidat parfait pour aller en barrages, assure le journaliste Vincent Romain dans Sud Ouest. Et au final, ils ont très bien négocié le mois de mai avec trois victoires en quatre matches. La Ligue 1 a l’avantage ou l’inconvénient d’être assez médiocre en dehors des équipes de tête : avec trois victoires en quatre matches, on remonte jusqu’à la 12ème place. C’est entre 1.5 et 2.5M€ supplémentaires grâce aux droits TV, malgré la défection de Mediapro en début de saison. » Un pactole non négligeable en ces temps de crise.