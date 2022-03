Girondins : avant le PSG, les ultras font une descente et les anciens cartonnent Gérard Lopez

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Match des extrêmes cet après-midi au Parc des Princes entre le PSG, leader de la Ligue 1, et les Girondins de Bordeaux, derniers. Mais, étrangement, l'un comme l'autre sont en crise et chahutés par leurs supporters. La situation est évidemment plus grave chez les Aquitains, pour qui le risque de descente est important. Dans son édition du jour, L'Equipe a interrogé de nombreux anciens et tous sont très critiques à l'égard des joueurs mais surtout de Gérard Lopez.

Il est ainsi reproché au propriétaire du FCGB d'avoir opté pour un entraîneur (Vladimir Petkovic) sans aucune expérience de la Ligue 1, d'avoir laissé recruter de nombreux joueurs étrangers, ce qui a retardé la cohésion de l'équipe, et enfin d'avoir trop tardé pour changer de coach. Pour se sortir de l'ornière, Johan Micoud pense que les joueurs devraient se prendre "une bonne cuite". En attendant, les ultras ont fait une descente au Haillan "pour faire sentir aux joueurs le poids de la culpabilité qui est la leur et de l'urgence qui règne". Mais reste que le PSG en crise et version Qatar n'est pas l'adversaire le plus indiqué pour se relancer...

