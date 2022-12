Girondins : Barbet analyse la défaite de Bordeaux contre Le Havre

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Comme l'ASSE un peu plus tôt dans la journée ce lundi, les Girondins ont manqué leur match de reprise en Ligue 2. Après plusieurs semaines de trêve, Bordeaux a retrouvé les joies du championnat, et se sont déplacés au Stade Océane pour y affronter le Havre. Mais la rencontre s'est terminé par une défaite pour Bordeaux, malgré une supériorité numérique en fin de match. Un troisième match de suite sans victoire en Ligue 2.

« Même avec leur carton rouge on n'a pas d'occasion franche »

Après la rencontre, Yoann Barbet a réagi à la défaite ses siens, au micro de beIN Sports. « Il a manqué de la justesse technique. On n'a pas réussi beaucoup de centres, le gardien a tout capté... C'est frustrant, ils ont deux occasions, un but. Mais même avec leur carton rouge on n'a pas d'occasion franche. On rate presque l'immanquable », a expliqué le défenseur des Girondins. « On n'arrive pas à les punir car je pense qu'on aurait mérité de repartir avec un point ce soir. Il ne faut pas tout remettre en questions non plus. Dans la globalité, c'était cohérent. Mais cela n'a pas suffit. Physique, il n'y a pas d'excuse. On a raté notre premier quart d'heure et ça nous a coûté le match ».