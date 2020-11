Girondins : Ben Arfa, Gasset... Rothen n'est pas tendre et prédit une galère face au PSG

Même si le PSG reste sur une victoire poussive face à Leipzig alors que les Girondins ont retrouvé de la confiance face au Stade Rennais, le club bordelais doit faire face à un challenge difficile face au club de la capitale.

Dans les colonnes de Sud Ouest, le consultant RMC Sport Jérôme Rothen revient sur les chances girondines. Et pour lui, le challenge s'annonce bien compliqué. « Il y a trois mondes d'écart. Même face à un Paris affaibli, ça va être très difficile pour Bordeaux car Neymar, Mbappé, Di Maria voire Kean peuvent faire des dégâts contre n'importe qui. Donc je suis pessimiste pour eux. Après, ils peuvent toujours être surprenants. Mais Bordeaux devra montrer un autre visage, techniquement, surtout au milieu de terrain. »

Trop centré sur Ben Arfa ?

D'autant plus que l'ancien ailier du PSG estime que les Girondins n'ont pas franchement de certitudes sur le plan tactique. Jean-Louis Gasset n'est d'ailleurs pas épargné au passage pour sa tactique trop centrée sur Ben Arfa. « On ne peut pas dire qu'ils ont totalement maîtrisé le sujet et qu'ils se sont transformés. Il y a beaucoup de lacunes. Donner les clés du camion à Ben Arfa, c'est un peu simpliste. »