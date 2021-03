Girondins : Ben Arfa absent pour le match à Dijon ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les Girondins de Bordeaux courent après un succès depuis le 24 janvier (2-1 contre Angers). Ils ont perdu sept de leurs huit derniers matches toutes compétitions confondues, n'arrachant un point que face à un OM réduit à neuf… Le déplacement à Dijon demain est l'occasion de reprendre leur marche en avant. Mais ça devrait se faire sans Hatem Ben Arfa…

Sud-Ouest explique en effet que le meneur de jeu est très incertain pour le déplacement en Bourgogne : "La période ne sourit décidément pas à Hatem Ben Arfa. Cherchant à revenir à son meilleur niveau depuis son retour de blessure fin janvier, le gaucher, dont l'entrée avait été intéressante face à Paris, est incertain. Jean-Louis Gasset a indiqué que l'attaquant avait reçu "un violent coup sur le genou" à l'entraînement jeudi. "Le docteur lui a fait de la mésothérapie (injections locales de faibles doses de médicaments) et on va attendre l'évolution"". Pas gagné, donc…

