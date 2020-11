Girondins : Ben Arfa compte une nouvelle groupie de taille

Chroniqueur TV, écrivain et parolier, Guy Carlier est également un grand amateur de football. Dans un entretien à Girondins4ever, l'ancien trublion de France Télévision a donné son avis sur le Bordeaux d'aujourd'hui, avec son verbe toujours aussi affûté et son amour pour le jeu.

« Le soleil Ben Arfa »

« Bordeaux, ce n’était pas la folie jusqu’à présent. Ce n’est pas le soleil d’Austerlitz maintenant non plus mais quand même le soleil Ben Arfa, je trouve que ça réchauffe le jeu, le club. En plus, l’image de ce mec, qui est un joueur de football, pas un bourrin, c’est quelque chose de positif, même si vous allez avoir probablement des problèmes de gestion. Mais je pense qu’il y a un lien tel avec Jean-Louis Gasset que ça devrait le faire », a-t-il glissé.

« J’ai vu le dernier match qui était vraiment chiant, comme la plupart des matchs de Bordeaux que je vois mais la chaleur, elle est venue d’Hatem Ben Arfa. Il a bonifié l’équipe. De toute façon, dans les grandes équipes, il y a toujours un numéro 10, même si ce poste n’existe plus aujourd’hui. Mais il y a toujours un joueur au-dessus qui donne la lumière à l’équipe », a-t-il poursuivi.