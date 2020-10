Girondins : Ben Arfa fait déjà des étincelles avec Gasset

Après une pige peu concluante à Valladolid, Hatem Ben Arfa avait fait naître des doutes en signant aux Girondins. On l'annonçait hors de forme après six mois sans jouer et son premier match à Marseille (1-3) n'avait pas été flamboyant.

Mais dès le week-end dernier face à Nîmes, l'ancien international a rassuré son monde en étant à l'origine du penalty de Jimmy Briand sur l'ouverture du score, et sa prestation lui a valu de figurer parmi l'équipe type de WhoScored. Sur Twitter, le journaliste Abdellah Boulma est élogieux. « Coups d’éclat, replis défensifs, envie, maturité dans le jeu, art du dribble, BenArfa, encore en manque de rythme, est l’étincelle du renouveau girondin. Le pari risqué de Gasset de faire revenir un tel joueur vers la lumière commence à porter ses fruits », estime en effet ce dernier. Des promesses qu'HBA va tout de même devoir confirmer.