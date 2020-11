Girondins : Ben Arfa pourrait semer la pagaille dans l'effectif

Pour le moment, le début de l'aventure d'Hatem Ben Arfa avec les Girondins de Bordeaux se passe très bien. Le meneur de jeu a été titularisé quelques jours après sa signature, lors d'un déplacement à Marseille (1-3), et il enchaîne les matches depuis. Même si les résultats restent décevants, lui fait admirer sa fameuse patte gauche. Mais pour Daniel Riolo, sa présence constante dans le onze de départ pourrait s'avérer problématique pour Jean-Louis Gasset.

"Je suis Briand, je pète un câble"

"Gasset, c’est lui qui met Ben Arfa avant-centre. Un mec qui ne fait même pas 3km dans un match, ce n’est pas possible. C’est toi qui fais ce choix. C’est toi qui crois qu’il va te tirer d’affaire. Je suis Jimmy Briand, je suis sur le banc et je vois Ben Arfa qui au coup d’envoi joue 9, je te jure, je pète un câble. Je me dis "pourquoi ?". Je prends les mecs qui sont sur le banc, et je me dis que c’est lui qui va jouer 9 alors que moi je suis sur le banc."

"En un week-end, je ne sais pas si on n’a pas eu 80% des maux de notre football. Le comportement des joueurs, les équipes qui sont en train d’aller dans le mur comme Bordeaux ou Saint-Etienne. Il y a eu des choses complètement folles sur des mecs qu’on dit fort alors qu’ils ne sont pas forts. C’est dément le week-end qu’on a passé en Ligue 1 quand on regarde de plus près."