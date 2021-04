Girondins : Benoît Costil se lâche sur King Street

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Jeudi, Bordeaux a annoncé que son actionnaire majoritaire King Street se retirait du club, provoquant une crise sans précédent. Bousculés en interne, les Girondins le sont également sur le terrain. Les hommes de Jean-Louis Gasset se sont lourdement inclinés ce dimanche sur la pelouse du FC Lorient (4-1), pour le compte de la 34e journée de Ligue 1.

"Je pense qu'ils en avaient plein le cul et qu'ils sont partis"

Benoît Costil Credit Photo - Icon Sport

Après la rencontre, Benoît Costil s'est lâché au moment d'évoquer le sujet King Street. "Je ne connais pas ces gens, je ne les ai jamais vus, je ne leur ai jamais parlé. Je pense qu'ils en avaient plein le cul et qu'ils sont partis. Après, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. On ne va pas sauter au plafond, forcément. Ce sont des choses qui nous perturbent et nous inquiètent. Ce n'est pas anodin. Vous imaginez bien notre état d'esprit... Mais, le plus important, c'est le club. On doit faire en sorte que Bordeaux soit en Ligue 1 la saison prochaine", a déclaré le gardien bordelais.