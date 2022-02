Girondins Bordeaux - AS Monaco : Bordeaux devant au score et en supériorité numérique

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le nouveau Bordeaux serait-il déjà arrivé ? Seule certitude, et en attendant la seconde période, les Girondins, désormais dirigés par David Guion, mènent au score devant l'AS Monaco et évoluent en supériorité numérique. C'est Rémi Oudin, sur une belle demi-volée du pied gauche dans la lucarne du portier monégasque, qui ouvrait le score dès la 22e minute.

Treize minutes plus tard, Aurélien Tchouaméni, touchait au terme d'un tacle non maîtrisé, la cheville droite de Jean Onana. Second carton jaune et expulsion. A la pause, les Girondins mènent donc au score.