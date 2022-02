Girondins Bordeaux - AS Monaco : partage des points et aucun club heureux (1-1)

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Le nouveau Bordeaux serait-il déjà arrivé ? Seule certitude, et en attendant la seconde période, les Girondins, désormais dirigés par David Guion, mènent au score devant l'AS Monaco et évoluent en supériorité numérique. C'est Rémi Oudin, sur une belle demi-volée du pied gauche dans la lucarne du portier monégasque, qui ouvrait le score dès la 22e minute.

Treize minutes plus tard, Aurélien Tchouaméni, touchait au terme d'un tacle non maîtrisé, la cheville droite de Jean Onana. Second carton jaune et expulsion. A la pause, les Girondins menaient donc au score et rien ne laissait imaginer un second acte à sens unique avec des Monégasques installés dans le camp bordelais.

Les hommes de Guion ne proposaient rien, reculaient et finissaient logiquement pas être punis à la 67e minute. Lancé dans le dos de la défense et de Gregersen, côté gauche, Gelson Martins se présentait dans la surface et frappait fort du pied droit. Ahmedhodzic repoussait de la tête sur Marcelo qui trompait son gardien (1-1, 67e).

​Les Bordelais ont sans doute perdu deux points à vouloir trop reculer.