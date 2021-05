Girondins : Bordeaux en L2, les conséquences seraient dramatiques !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Dans une dynamique très négative sur les derniers mois, les Girondins de Bordeaux vont devoir lutter jusqu'au bout pour assurer leur maintien en Ligue 1. Un maintien nécessaire pour l'avenir du club et des salariés.

Ce jeudi, Sud Ouest a appuyé sur les enjeux énormes derrière cette relégation possible et alors que le club a été placé il y a quelques semaines sous protection du tribunal de Commerce. Si les Girondins tombent en Ligue 2, le club ne pourra échapper au redressement judiciaire. « Quelle que soit la restructuration des dettes par le mandataire ad hoc et leur montant après négociations, aucun investisseur n'acceptera de les reprendre tout en étant privé des revenus de la L1 », annonce le média local.

Plan social et baisse des salaires...

En cas de descente, et sans même connaître l'identité du repreneur, un plan social sera forcément envisagé afin d'amortir le choc financier d'un relégation. Les coupes budgétaires concerneront en premier lieu la masse salariale avec une réduction drastique du nombre de salariés au Haillan. « Plus gros budget de Ligue 2 cette saison (27 M€), Toulouse compte 65 salariés, contre 264 aux Girondins en juin 2020, avant le PSE de cet hiver ».

Qui dit Ligue 2 dit aussi baisse des salaires pour les joueurs. En effet, comme le rappelle Sud-Ouest, la Charte du Football professionnel autorise les clubs de baisser la part fixe des salaires de 20% et de mener des négociations individuelles de 30 à 50% si besoin. « En cas de non-accord, le joueur peut être libéré sans indemnité ».