Girondins : Bordeaux, la statistique de la honte

Bordeaux s’enfonce un peu plus vers la Ligue 2. Après une défaite contre le FC Nantes, les Girondins voient leur avenir en Ligue 1 extrêmement compromis et la ligue 2 se reprocher de plus en plus. Lors de match, les Girondins se sont offert un triste record vieux de 40 ans.

En effet, avec les cinq buts encaissés contre les Canaris, les Girondins ont encaissé 84 buts en championnat cette saison. Aucun autre club n’a fait pire depuis 40 ans dans l’élite. Les Bordelais ont dépassé Troyes qui avait encaissé 83 buts en 2015/2016.

Pour résumer Les Girondins de Bordeaux se sont inclinés sur la pelouse du FC Nantes, lors de la 34ème journée de Ligue 1. Lors de ce match, les Bordelais se sont offert un triste record : celui du plus grand nombre de but encaissés en une saison.





Adam Duarte

Rédacteur