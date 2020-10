Girondins : Bordeaux, premier club à rentrer en résistance contre Mediapro !

Si, jusqu'à présent, les clubs honorent les conditions du contrat passé avec Mediapro même si, au niveau institutionnel, la Ligue réfléchit de plus en plus à une rupture du contrat du diffuseur sino-espagnol, un nouveau pas a été franchi cette semaine du côté des Girondins de Bordeaux.

En effet, comme le rapporte L'Equipe et pour protester contre la suspension jusqu'à nouvel ordre du paiement des droits TV, le club aquitain a décidé d'annuler son duplex prévu jeudi dernier au Haillan avec un joueur de l'effectif.

Depuis le début de saison, le deal record passé avec Mediapro et sa chaîne Telefoot prévoit que les formations de L1 et de L2 mettent à disposition un joueur pour intervenir en direct après la conférence de presse. Les Girondins de Bordeaux comptant parmi les clubs les plus menacés économiquement (malgré la présence de King Street en actionnaire principal), le geste semble assez légitime.