Girondins : comment Ulrich Ramé a sauvé sa peau

Il y a peu, Marc Planus avait poussé un coup de gueule à l'encontre de King Street, accusé de ne pas faire confiance aux anciens des Girondins de Bordeaux. Ulrich Ramé apporte un démenti à son ancien coéquipier. En effet, l'ex-gardien, plus de décennies au FCGB comme joueur puis comme dirigeant, est là, et bien là. Certes, il a à un moment été tout proche de prendre la porte mais il collabore désormais avec Alain Roche, dont il est le bras droit. Et il voit ses prérogatives s'étendre un peu plus, comme le révèle L'Equipe.

"Ulrich, c'est un phénix"

« « Ulrich, c’est comme un phénix, souligne une source proche du club. Il est d’abord catalogué « ancienne équipe » mais à la fin, il s’en sort toujours parce qu’il ne pose pas de problème. Là où il est fort, c’est qu’il sait s’adapter à un nouveau projet, travailler avec une nouvelle direction. Le fait qu’il soit toujours là, ça prouve qu’il a des qualités, qu’il rend des services. »

» « Au club, son travail auprès des « FCGB women », 3e du dernier championnat, a été unanimement salué. Qui connaissait Khadija Shaw ou Katja Snoeijs avant qu’il n’aille les chercher ? Signe de sa réhabilitation, son champ d’action devrait encore s’élargir. A Moyen terme, il est question qu’il assure un rôle de responsable technique, en charge du suivi de la post-formation, pour faciliter la passerelle avec le monde pro. Un vrai enjeu pour le club bordelais au regard du contexte financier. A plus court terme, il aura la responsabilité du Cercle Nouvelle Aquitaine, qui vise à nouer des partenariats avec des clubs de la région. »