Girondins : coup dur et absents en cascade pour la venue de Reims

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

On peut parler d'hécatombe. Car les Girondins de Bordeaux, qui accueillent Reims dimanche (15 heures) doivent faire face à des coups durs en tous genres. Première mauvaise nouvelle, la blessure de Ui-jo Hwang, le meilleur buteur du club déjà absent dimanche dernier à Lorient (1-1), s'est à nouveau blessé à l'entraînement. L'attaquant souffre d'une déchirure à l'ischio-jambier droit et devrait être absent au minimum deux semaines.

Autres absents face au Stade de Reims, Paul Baysse, Issouf Sissokho et Edson Mexer, qui, ces derniers jours, soigne son genou droit. Enfin et puisque ça ne suffisait pas, Otavio et Onana sont quant à eux suspendus.