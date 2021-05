Girondins : Daniel Riolo charge Gasset et réclame son départ avant le RC Lens !

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Sèchement battu par le FC Nantes samedi (0-3), les Girondins de Bordeaux n'ont pas encore assuré leur maintien en Ligue 1. Une situation qui commence à inquiéter les supporters... Et qui agace Daniel Riolo.

« Gasset ? Les joueurs ne veulent plus avoir affaire à lui »

Dans l'After Foot, le chroniqueur a dégainé contre Jean-Louis Gasset, qu'il n'estime plus compétent pour tenir le vestiaire aquitain dans ce sprint pour la survie. « Jean-Louis Gasset doit absolument partir. Les joueurs ne veulent plus avoir affaire à lui. De toute façon, lui, il passe son temps à fumer des clopes dans son bureau, au centre d’entrainement. Il n’a plus la tête à ce qu’il fait. Il aurait dû être viré depuis très longtemps parce qu’il a le pire bilan qu’un entraineur n’ait jamais eu à Bordeaux », a lâché Riolo dans des propos relayés par Girondins4ever.

Le trublion propose une solution transitoire sur les deux derniers matchs : « Sa présence sur le banc ne sert plus à rien puisqu’il n’y a plus de rapport avec les joueurs. Il faut en finir. Il y a un point à prendre sur deux matches on va dire, et il faut sur le banc Ramé et Chalmé et voilà. Ce sera probablement de l’autogestion avec Koscielny, Costil… »