Girondins : Daniel Riolo démolit Longuépée après son dernier coup d’éclat

La situation des Girondins de Bordeaux ne s’est pas arrangée ce week-end. Sud Ouest affirme que Frédéric Longuépée en a toutefois profité pour expliquer à ses proches que le placement du club sous la protection du tribunal de commerce serait exclusivement de son fait. C’est également ce qu’il a laissé entendre aux joueurs lorsqu’il a pris la parole vendredi, lors du stage organisé à Ploemeur.

« Le club ne se laissera pas faire. King Street ne s’en tirera pas comme ça », a-t-il indiqué en substance selon L’Équipe, quitte à suggérer au groupe bordelais qu’il avait lui aussi été abusé par le fonds d’investissement américain. En marge de cette étonnante manoeuvre, Daniel Riolo en a profité pour découper celui qui se présenterait donc en sauveur des Girondins.

« Plus personne ne veut voir ta tronche »

« Qu’est-ce qu’il fout encore au club ? Il ne faut pas qu’il participe aux discussions sur le repreneur. Ce type a démontré toute son incompétence de A à Z depuis qu’il est là, a affirmé le polémiste dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Comment cet homme-là peut s’accrocher ? À un moment un peu de dignité. Vas-t-en. Tu ne sers à rien, on ne te veut pas. Plus personne ne veut voir ta tronche. Et en 24 heures, vous avez vu tous les gens qu’ils ont réussi à rassembler les supporters ? Franchement c’est magnifique ce qui se passe à Bordeaux. »