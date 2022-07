Girondins : la réaction de Lopez au maintien du club en Ligue 2

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Comité exécutif de la FFF a tranché et se prononce favorablement quant au maintien administratif des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 BKT. On respire un grand coup en Gironde, Gérard Lopez le premier. Le président du club a exprimé son soulagement sur Twitter. "Une excellente nouvelle pour les Girondins et le foot français. Maintenant place au sport ! Le soutien de nos supporters a été essentiel et c'est pourquoi j'ai décidé d'offrir les places pour Bordeaux-Valenciennes. Plus de détails très vite" a écrit le Bordelais.

Les Girondins restent surveillés

Dans un communiqué officiel, la FFF demande à la DNCG "d’exercer un contrôle financier renforcé et régulier du club durant la saison 2022-2023". Le club reste scruté par les instances administratives. La nouvelle reste un grand soulagement pour les Girondins qui peuvent enfin se tourner vers le football, quoique... D'après les informations de 20 minutes, Valenciennes, censé se déplacer à Bordeaux pour la 1ère journée de Ligue 1 dès ce week-end pourrait demander un report de la rencontre. Les Girondins retrouvent des couleurs même si tout n'est pas encore rose.