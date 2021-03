Girondins de Bordeaux : après Ben Arfa, Gasset secoue déjà sa recrue hivernale

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Présent en conférence de presse quelques heures avant la nouvelle défaite de ses Girondins contre Metz (1-2), Jean-Louis Gasset avait des choses à dire. Le coach bordelais ne s'était pas contenté de secouer Hatem Ben Arfa. Il s'est aussi exprimé sur le rendement décevant de sa recrue hivernale Jean-Michaël Seri, prêté par Fulham pour remplacer Otavio blessé.

« Seri ? Il va falloir qu'il se fasse violence »

« Il a un profil différent, il va falloir qu’il se fasse violence. Il sait ce qu’il nous manque. Premièrement, il faut qu’il se remplisse. Il a longtemps qu’il n’a pas joué, ça revient petit à petit, mais il a un style différent d’Otávio, ils auraient pu jouer tous les deux ensemble. Si on avait eu un joueur de plus, peut-être qu’on aurait pu reposer Otávio un petit peu, et peut-être qu’on n’en serait pas là aujourd’hui. Mais pendant six mois, on a tiré sur la corde, et au final on a blessé les joueurs », a expliqué Gasset dans des propos rapportés par Girondins4ever.

Agacé par les derniers résultats de son équipe et sans doute pas rassuré par un Séri encore décevant face aux Grenats, Jean-Louis Gasset cherche – comme Laurent Koscielny avant lui – à provoquer un électrochoc chez ses joueurs. Pas simple de réveiller la « belle endormie » bordelaise...