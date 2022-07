Girondins : Lopez confiant pour le maintien du club et a des pistes pour Hwang

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est avec le sourire que gerard Lopez est sorti de l'audition devant le CNOSF ce jeudi après-midi. Vers 17 heures, le présidents des Girondins de Bordeaux est apparu souriant et a accordé quelques mots à la presse : "C’était une conciliation. On a pu exposer ce qu’on avait à dire. Maintenant, on verra ce qui se passera ensuite" a-t-il déclaré, confiant.

Les ventes donnent de l'air aux Girondins

Quelques instants avant les trois heures d'audition, le club a officialisé un accord de principe avec Southampton pour le transfert de Sékou Mara qui rapportera 13 millions aux Girondins (11 millions d'indemnités et 2 de bonus). Une nouvelle qui tombait à pic pour défendre le dossier mais ce n'est pas tout puisqu'un autre dossier avance bien, celui de Hwang Ui Jo. Dans l'émission JTBC, l'international coréen a confirmé que "des offres sont arrivées de la part de West Ham et du FC Nantes" mais que "rien n'était encore décidé".

Une mauvaise nouvelle pour les Canaris qui luttent depuis plusieurs mois pour le numéro 9 et font face à une concurrence rude d'un club de Premier Leagu, mais une excellente nouvelle pour les Bordelais qui voient une opportunité de plus de se sauver auprès de la commission. L'espoir renaît en Gironde.