Girondins : de l'argent frais bientôt dans les caisses... mais de nouveaux départs à prévoir !

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Après avoir craint le pire durant tout l'été, les supporters des Girondins de Bordeaux peuvent souffler. Non seulement leur équipe a été maintenue en Ligue 2 alors qu'une relégation dans les divisions amateures menaçait, mais en plus, elle devrait pouvoir y jouer les premiers rôles. Après la victoire sur Dijon (2-1) hier, le FCGB pointe à la 3e place du classement. Il faudra compter avec lui dans la lutte pour la montée.

Au niveau financier, ça va également beaucoup mieux. Dans Sud-Ouest, le directeur général bordelais, Thomas Jacquemier, a affirmé que les recettes match et sponsoring se portent bien : « Aujourd’hui, avec les abonnements, la billetterie est déjà à 5 M€, le sponsoring à 2 M€. Pour l’instant, on est au-dessus de nos prévisions ». Il reste tout de même 3 M€ à trouver pour atteindre les 10,5 M€ promis à la DNCG. Ces 3 M€ pourraient provenir du sponsor maillot dont l'identité sera dévoilée début octobre. Trois sociétés seraient en lice pour s'afficher sur le ventre des joueurs. Seul point négatif : un nouveau plan de sauvetage a été présenté lundi aux salariés, qui devrait aboutir au départ de cinquante d'entre eux (sur 130). L'une des contreparties pour éviter la disparition pure et simple du club...