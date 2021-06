Girondins : deux boulets plombent le projet de Pascal Rigo

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Si plusieurs candidats se sont portés acquéreurs des Girondins de Bordeaux, peu trouvent grâce aux yeux des supporters aquitains. L'ancien président de la LFP Didier Quillot est ainsi rejeté en bloc. Pascal Rigo, lui, passe mieux mais souffre de la présence dans son organigramme de l'ex-dirigeant du FCGB Stéphane Martin et de l'ancien recruteur d'Amiens John Williams, également agent de joueurs.

"L'intérêt n'est pas que les Girondins de Bordeaux"

"Moi, Stéphane Martin, il n’y a pas de soucis s'il veut revenir, il revient, je ne serais pas le premier à être à fond dedans, a expliqué le chroniqueur de Web Girondins Jonathan D'Agostino. Mais on fustige Quillot qui a fait de grosses erreurs par rapport à Mediapro, même si les sommes ne sont pas les mêmes, quand tu vends un championnat de Ligue 1, 2 à 3 fois son prix et que tu vends un club 4 à 5 fois son prix. Je me dis qu’il y a un problème de jugement par rapport à ces personnes-là. Donc si on fustige Quillot, je pense que Martin a aussi des explications à donner."

"Maintenant, les Ultras l’ont eu, Martin, et ils sont les représentants des supporters, mais nous, on n'a pas d’informations. Ce qui me gêne en plus dans son projet, c’est Williams, un agent de joueur. On a vu ce que ça a donné. Un projet, ou il y a dans l'organigramme un agent de joueur, on connaît déjà l'intérêt de Williams à venir au club. Sachant qu’il est déjà dans un autre projet avec Amiens, et que Martin regarde aussi au Havre. Ça fait beaucoup de choses qui me font dire que l'intérêt n’est pas que les Girondins de Bordeaux."