Girondins : deux joueurs testés positifs au Covid-19 !

"Des tests ont été effectués ce vendredi matin pour l’ensemble des joueurs professionnels, ainsi que pour le staff des Girondins de Bordeaux. Deux joueurs bordelais ont été testés positifs au COVID-19. Il s’agit de Rémi Oudin et Dilane Bakwa. Asymptomatiques, ces derniers ont été placés à l’isolement. De ce fait, ils ne pourront pas disputer la rencontre de Coupe de France prévue ce dimanche. L’ensemble des joueurs et du staff professionnel continueront de réaliser des tests au cours des prochains jours afin de garantir la santé de tous", a fait savoir le club girondin dans un communiqué.

