Girondins : Dugarry cartonne tout le monde après la rétrogradation... mais épargne Lopez !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Hier soir, la commission d'appel de la FFF a confirmé la décision de la DNCG de rétrograder les Girondins de Bordeaux en National 1. Gérard Lopez compte intenter un dernier recours mais la menace d'un dépôt de bilan est réelle et pourrait envoyer le club au cinquième échelon national. Un vrai traumatisme pour les supporters du club, ainsi que les anciens joueurs. Certains ont donné leur avis sur cette situation irréelle dans le Sud-Ouest du jour. Et, comme souvent, Christophe Dugarry a été l'un des plus détonants.

« J’en veux à tellement de monde, a lâché le champion du monde 98, formé aux Girondins entre 1998 et 1996, et qui est revenu de 2000 à 2002. Je ne sais même pas s’il faut en vouloir à Gérard Lopez. J’en veux surtout à Alain Juppé. Dès le départ, on savait que les dés étaient pipés. Un fonds d’investissement qui rachète en empruntant à un autre fonds d’investissement avec une société extérieure (ndlr : GACP) qui gérait le club. Dès le début, ça puait. M6 et Nicolas de Tavernost voulaient quitter le club et Alain Juppé n’a pas mis son veto à cette vente. Cela aurait dû être verrouillé différemment. Le premier scandale, il est là et cela me met encore hors de moi. »

Les anciennes gloires de Bordeaux l'ont mauvaise https://t.co/Z4e3ywYNCO — Foot Mercato (@footmercato) July 6, 2022

Pour résumer Ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Christophe Dugarry enrage de voir que son club a été rétrogradé en Troisième division, en attendant peut-être pire. Il en veut surtout à Alain Juppé et à M6, qui ont vendu le club à des fonds américains.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life