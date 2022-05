Girondins : défendu par son agent pour sa blessure, Niang dérape encore avec un coéquipier !

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les Girondins sont actuellement derniers du championnat et sont quasiment promis à la Ligue 2. Comme si cela ne suffisait pas, l’effectif bordelais créé de nombreux remous. M’Baye Niang est au cœur d’une polémique et son agent sort du silence pour le défendre. L’attaquant est suspecté par Bordeaux d'avoir feint une blessure pour ne pas prendre part à la réception de Lorient et a été ecarté du groupe après une discussion avec Admar Lopes, le directeur sportif.

Dans L'Equipe, l'agent de l'attaquant bordelais s’exprime sur la mise à l’écart de son joueur : « C'est un naufrage collectif. À cette période de la saison, ce n'est pas l'objectif de cibler un joueur individuellement. La discussion que M'Baye a eu avec la direction portait justement sur le fait que le problème était collectif et pas individuel, et pas ciblé sur certaines personnes ».

🔵⚪️ Suspecté d’avoir feint une blessure, M’Baye Niang nous a transmis la conclusion de ses examens : petite lésion grade 1 à la cuisse gauche. Une blessure antérieure à l’altercation avec Admar Lopes qui a provoqué sa mise à l’écart. #Girondins #FCGB https://t.co/PCJ0bKexZu — Emery Taisne (@EmeryTaisne) May 14, 2022

Niang et Kwateng aperçus en boîte

Nouvel épisode du dossier Niang ce dimanche : le Sénégalais met en émois les réseaux sociaux avec une fuite de sa sortie en boîte avec Enock Kwateng... quelques minutes seulement après la relégation quasiment actée des Girondins en Ligue 2.

@e_kwateng et @MBaye9Niang comment ça va ? Vous pleurer après nous avoir fait couler et ça va en boîte juste après ? Votre dignité elle est ou ? @girondins @gerard_lopez_ vous allez laisser passé ça après ? https://t.co/VgeZPzbLXm pic.twitter.com/pyekQ1wz9R — Ton’s (@LT3340) May 15, 2022

Pour résumer Alors que son joueur est au cœur d’une polémique, l’agent de M’Baye Niang sort du silence sur la mise à l’écart de son protégé. Pour autant, le Sénégalais ne fait rien pour calmer le jeu, lui qui a été aperçu en boîte de nuit après le match nul contre les Merlus condamnant quasiment les Girondins (0-0).

Adam Duarte

Rédacteur