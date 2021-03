Girondins : encore des tensions au sein de l'effectif ?

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Depuis le début de l'année 2021, les Girondins de Bordeaux présentent un bilan catastrophique (2 victoires, 1 nul, 7 défaites). La zone rouge se rapproche petit à petit mais, heureusement, les hommes de Gasset avaient pris de l'avance à l'automne. Il n'empêche que l'image renvoyée par le FCGB n'est pas bonne, celle d'un groupe désuni où personne ne tire dans le même sens. Dans l'émission GirondinsideTV, le porte-parole des Ultramarines a rappelé combien il y avait des non-dits dans l'équipe…

"Il y a de grosses cicatrices dans ce groupe et cela se voit sur le terrain"

"La défaite à Montpellier (1-3) avant la trêve est décevante, décevante dans la lignée des derniers matches. Ce qui est un peu surprenant, c’est que l’on avait eu un petit peu d’espoir en début d’année en voyant certains potentiels. Et puis, tout s’est volatilisé et on enchaîne les prestations décevantes."

"Parler de maintien, il y a quand même encore du monde derrière nous mais tant que mathématiquement ce n’est pas fait, il faut rester très très vigilant. Dans tous les cas, ce sera une très très médiocre place et c’est bien triste. Sur le papier il y a du potentiel mais l’état d’esprit ne suis pas. Le foot c’est avant tout une équipe qui va dans le même sens. On voit qu’à ce niveau là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Au niveau de l’état d’esprit, il y a de grosses cicatrices dans ce groupe et cela se voit sur le terrain."