Girondins, équipe de France : Koundé et Tchouaméni font parler la fibre bordelaise

Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni possèdent de nombreux points communs : des origines africaines (béninoises pour le premier, camerounaises pour le second), le fait d'être né dans la partie nord de la France (Paris/Rouen) mais d'avoir grandi dans la région bordelaise, de jouer en équipe de France et dans l'un des deux géants espagnols (FC Barcelone/Real Madrid). Mais le plus important, c'est bien évidemment leur club formateur, les Girondins de Bordeaux. Le défenseur y a joué de 2013 à 2019, le milieu de terrain de 2011 à 2020.

Aujourd'hui au Qatar avec les Bleus, Koundé et Tchouaméni ne manquent pas une occasion de faire des clins d'œil au FCGB. Ainsi, dans une séquence diffusée par le site de la FFF, on voit les Bleus jouer à un jeu de précision consistant à envoyer le ballon dans le quart de rond d'un point de corner. Tchouaméni y arrive et Koundé le félicite en disant : "C'est parfait, ça vient de Bordeaux, c'est tout".