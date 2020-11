Girondins : et si, finalement, les problèmes venaient de Jean-Louis Gasset ?

Fessés à Monaco (0-4) le week-end dernier, les Girondins de Bordeaux vont tenter de se reprendre contre Montpellier cet après-midi (17h). Durant la semaine, les joueurs se sont réunis pour se dire les choses, leur directeur sportif, Alain Roche, a également tenté de les secouer, de même que leur entraîneur, Jean-Louis Gasset. Ce dernier a d'ailleurs expliqué qu'il ne voulait plus que le FCGB ronronne. Qu'il voulait le secouer. Seulement, L'Equipe du jour sous-entend qu'il pourrait être le premier responsable des mauvais résultats actuels…

Il n'a jamais aligné la même attaque

« Si la composition de la défense ne bouge pas, sauf lorsqu’elle est bousculée par les impondérables, si Basic et Otavio sont solidement ancrés dans le onze de départ, les autres joueurs de champ fluctuent au gré des compositions et des schémas e jeu. A l’exception du ponctuel 3-4-1-2 aligné à Lens (1-2, 4e j.), tellement déficient qu’il semble ostracisé, Jean-Louis Gasset a multiplié les formules en partant d’une base de quatre défenseurs : 4-3-3, 4-2-3-1 et 4-4-2. »

« Ainsi, d’un match à l’autre, il y a très peu de continuité dans le choix des systèmes et aucunement dans celui des hommes : en neuf journées, l’entraîneur bordelais n’a jamais aligné la même attaque et les Girondins n’ont inscrit que 9 buts - seul Dijon fait moins bien (4). » De là à penser qu’un peu de continuité de la part du technicien pourrait être salvateur…