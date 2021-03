Girondins, FC Nantes, ASSE : Gasset, Kombouaré et Puel victimes du même mal ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Sur RMC, Mathieu Valbuena, l'ancien joueur de l'OM, aujourd'hui à Olympiakos, a donné son avis sur les Girondins de Bordeaux, son club formateur, mais aussi sur le FC Nantes et l'ASSE. « Je pense que le football a changé et Gasset, comme Kombouaré ou Puel, sont des entraineurs qui ont un peu d’âge. Ils sont tous en difficulté mais il ne faut pas oublier aussi que leurs joueurs ne sont pas à leur meilleur niveau », a expliqué l'ancien milieu des Bleus.

Valbuena : « Jean-Louis Gasset c’est un super entraineur mais... »

Avant d'ajouter : « Aujourd’hui je pense qu'à Bordeaux, ce sont les joueurs qui sont fautifs car ils ne sont pas bons. Je prends aussi l’exemple de Kombouaré à Nantes. C'est pareil et il sait très bien avant de faire son premier entrainement que ça va être difficile jusqu’au bout. Ce sera aussi difficile pour Saint-Etienne, comme pour Bordeaux aussi. » Un Valbuena qui en a remis une couche pour défendre Gasset... « Jean-Louis Gasset c’est un super entraineur mais aujourd’hui il est en grande difficulté à Bordeaux parce que Bordeaux, c’est compliqué. Le football marche à la confiance et il n’y a plus de confiance dans ces équipes-là ».