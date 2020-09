Girondins : Frédéric Longuépée écarté en toute discrétion par King Street ?

Ce n'était pas une grande surprise au vu de la situation des Girondins depuis le début de l'année, mais l'été a été propice à de grands changements. Exit Paulo Sousa, Eduardo Macia mais aussi le très contesté Anthony Thiodet. Arrivées du duo Alain Roche – Jean-Louis Gasset.

Des bouleversements plutôt appréciés des supporters bordelais mais le principal nœud du problème reste vivace avec la présence de Frédéric Longuépée. Les Ultramarines, en première ligne dans ce dossier, réclament encore et toujours la démission du président bordelais. Leur combat aurait-il fini par aboutir ? C'est en tout cas la rumeur que relaie le porte-parole des Ultramarines Florian Brunet sur son compte Twitter.

Longuépée comme Anthony Thiodet ?

Rebondissant sur une interview d'Alain Roche à Sud Ouest qui annonce traiter en direct avec King Street, Brunet souligne la « marginalisation » de Frédéric Longuépée. Avant de relayer par la suite un bruit qui court autour du club. « Le bruit court depuis des semaines que King Street a pris la décision d’écarter Frédéric Longuépée. D’ailleurs où est-il ? Depuis son clash avec RMC silence radio et c’est tant mieux. Souvenons d'Anthony Thiodet viré depuis fin mai et officialisé deux mois plus tard. Espérons le même épilogue... », a tweeté le porte-parole du groupe ultra.