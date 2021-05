Girondins, ASSE : Gasset a humilié le vestiaire avec Ben Arfa, un Bordelais lui rentre dedans !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Reverra-t-on Hatem Ben Arfa sous le maillot des Girondins de Bordeaux ? La question mérite d’être posée à l’heure où Jean-Louis Gasset ne lui accorde plus sa confiance. Si HBA a une deuxième année en option dans son contrat, 20 Minutes estime qu’il semble difficile à l’instant T de l’imaginer poursuivre l’aventure bordelaise.

Avant même le début du mercato estival, quatre clubs français et européens se tiennent prêts à dégainer pour attirer Ben Arfa dans leurs filets au cours du mercato ! Pas mal pour un joueur qui a inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives en 24 matches de L1 et qui a perdu du crédit dès le début de son arrivée au Haillan... à cause de Gasset en personne ! Une scène, cocasse, a ainsi mis le feu aux poudres l’été dernier.

« C’est quoi ça coach ? On n’a pas besoin de ça »

« Un beau matin, Gasset décide de convoquer ses attaquants dans une salle du centre d’entraînement pour leur passer une vidéo des plus belles actions de Ben Arfa, rapportent nos confrères. Sur le coup, il pense bien faire. Problème, la séquence est extrêmement mal vécue par ses attaquants, certains en tombent de leur chaise et l’un d’entre eux se lève même au bout de quelques secondes pour lui dire là aussi en substance : ‘C’est quoi ça coach ? On n’a pas besoin de ça, on le connaît tous Ben Arfa !’ L’incompréhension est totale. Certains se sentent complètement dévalorisés et d’autres comprennent tout de suite que la concurrence sera biaisée. »