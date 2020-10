Girondins : Gasset a réalisé une prouesse passée inaperçue

Fin août, pour la réception du FC Nantes (0-0) lors de la 1ère journée de Ligue 1, Paul Baysse a connu sa première titularisation depuis 530 jours. Mais ce n'était pas parce que Jean-Louis Gasset n'avait pas d'autre défenseur central sous le coude. L'entraîneur des Girondins de Bordeaux a confiance en son joueur de 32 ans, malgré de multiples déboires depuis son retour dans son club formateur en janvier 2018 (prêt à Caen en L2 en 2018/19, saison blanche en 2019/20…), et il veut en faire un pilier de son onze de départ.

"Paul a senti qu'il l'observait différemment"

Dans L’Equipe, Pierrot Labat, formateur historique du FCGB, explique : « Un jour de la saison dernière, j’étais avec Tchouaméni et Paul a demandé s’il pouvait travailler avec moi. (L’ancien entraîneur) Paulo Sousa le lui a autorisé. On a cherché à refaire des fondamentaux comme quand il était jeune. Depuis ses opérations aux croisés (janvier et août 2013), il n’avait plus de repères, je pense. Il avait besoin de retravailler la vélocité, les appuis avec le ballon, la réduction des foulées, comme ces solistes qui font des gammes à tout âge. Il a le mental pour ça. »

« Quand on a commencé à bosser, je me suis dit qu’il n’avait pas perdu ses qualités. Seulement, on avait voulu voir en lui des qualités qu’il n’avait pas en oubliant de regarder celles qu’il avait. Merci le coach ! Paul a senti qu’il l’observait différemment. »