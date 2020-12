Girondins : Gasset a un message pour les supporters des Verts

Ça sera demain un match spécial. Pour lui, bien entendu, ainsi que pour certains de ses adjoints, priés d'aller voir ailleurs. On fait référence ainsi à Ghislain Printant, viré de l'ASSE, et Fabrice Grange, entraîneur des gardiens, qui ne donnait pas satisfaction à Claude Puel. Jean-Louis Gasset, lui, retrouvera son ancien formation des Verts, qu'il a dirigée pendant plus d'un an et demi.

A l'écouter, pourtant, l'ancien adjoint de Laurent Blanc ne veut entendre parler que de points à prendre. Et ce avant la trêve hivernale. "On joue Saint-Étienne, Strasbourg et Reims en une semaine. Je n'ai pas du tout fixé d'objectif de points, mais il y a neuf en jeu. On va jouer pour les gagner. Le groupe est conscient qu'on peut rivaliser avec les très bonnes équipes, qu'on peut faire le jeu. Mais on a un problème d'efficacité. On essaie de le corriger. Il faut s'en persuader."

Au sujet des Verts, et de son aventure personnelle dans le Forez, Gasset a été on ne peut plus clair. "En 35 ans de carrière, j'ai connu trois endroits magiques : Montpellier, Paris et Saint-Etienne. Je n'y suis resté que 18 mois, mais il y avait une aventure humaine, un public magnifique. Je n'ai que des bons souvenirs là-bas. Lorsque les présidents me demandent de prendre l'équipe, elle est 17e, reste sur dix matches sans victoire et elle a perdu 5-0 à domicile dans le derby. J'ai dit aux présidents qu'il fallait renforcer l'équipe et tout le monde était d'accord. Ensuite, il fallait trouver des hommes. On a redonné de la vie et de l'espoir à tout un stade. Je n'ai que de bons souvenirs, je reverrai tout le monde avec plaisir."