Girondins : Gasset attend avec impatience la libération de sa recrue hivernale

Prêté par Fulham dans les dernières heures du Mercato, Jean-Michaël Séri n'a pas pu faire ses débuts avec les Girondins mercredi face au LOSC (défaite 3-0). Du fait de la restriction des déplacements en provenance d'Angleterre et pour se protéger du variant anglais de la Covid-19, l'Ivoirien est toujours à l'isolement.

Séri est à l'isolement jusqu'à samedi

Si Bordeaux a demandé à la LFP une dérogation pour permettre à l'ancien Niçois de s'entraîner au plus vite avec ses partenaires, Jean-Michaël Séri ne l'a pas obtenu. Jean-Louis Gasset a déjà hâte de récupérer son lion en cage, placé à l'isolement depuis son arrivée au Haillan. L'intéressé pourrait même démarrer face à Brest dimanche (13h).

« La quarantaine finit samedi, donc je pense que… Il était dans la chambre d’hôtel avec nous, là où on était au vert. Il travaille dans une salle. Il a envie, parce qu’il reste enfermé toute la journée. C’est vrai que ce n’est pas réjouissant, mais il faut faire comme ça. On le récupèrera samedi, et on verra dans quel état il est. Une semaine enfermé dans la chambre, c’est dur… », a expliqué Gasset dans des propos relayés par Girondins4ever.