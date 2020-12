Girondins : Gasset coupé de son groupe à cause de Ben Arfa ?

Dimanche, après la victoire des Girondins de Bordeaux sur le Stade Brestois (1-0) grâce à un but d'Hatem Ben Arfa, Jean-Louis Gasset a tressé les louanges de son meneur de jeu. Des propos qui ont fait débat sur RMC hier soir, les chroniqueurs trouvant assez hasardeux qu'un entraîneur mette à ce point en avant un joueur au détriment du collectif. Le plus virulent a été Mohamed Bouhafsi, dont les propos (et les stats) ont fait mouche :

"Quel message il envoie aux autres joueurs"

“Ben Arfa, c’est 7 matches depuis qu’il est là, une moyenne de 1,43 point (3 victoires, 1 nul, 3 défaites). J’ai regardé toutes les saisons qu’il a disputées. Dès que ça dépasse les 10 premiers matches avec son nouveau club, les stats redescendent. On va juste attendre quelques rencontres avant de s’emballer et je souhaite de tout cœur aux supporters bordelais qu’il puisse avoir le même niveau tout au long de la saison mais je n’y crois pas trop.”

“Quel message il envoie à Oudin qui a été acheté 10M€ ? Quel message il envoie à Adli qui a été acheté 6 M€, qui est mis sur le banc ? Quel message il envoie aux autres joueurs qui courent sur le terrain pour lui ? Quel message il envoie à Nicolas De Préville qui s'est embrouillé à l'entraînement avec lui ?”