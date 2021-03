Girondins : Gasset et le FCGB désavantagés dans la course au maintien ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Avec huit points d'avance sur le barragiste nîmois et neuf sur le premier relégable nantais, les Girondins de Bordeaux peuvent a priori aborder la fin de saison avec sérénité. Surtout que Strasbourg et Saint-Etienne comptent le même total qu'eux. Seulement, les Crocos reviennent fort alors que les Canaris pourraient se révolter sous la conduite d'Antoine Kombouaré. Alors que les hommes de Gasset, eux, se retrouvent dans une situation pas du tout attendue, eux qui s'imaginaient plutôt lutter pour l'Europe.

"Bordeaux n’est absolument pas préparé à jouer le maintien"

"Nous espérons Bordeaux capable de prendre les points pour se sauver, a expliqué l'agent de joueurs Christophe Hutteau, dans des propos retranscrits par Girondins4ever. Maintenant, force est de constater que le calendrier est on ne peut plus compliqué pour Bordeaux d’ici la fin du championnat. A chaque fois que vous allez rencontrer un adversaire, soit cet adversaire va jouer soit le maintien, soit la course à l’Europe. C’est pour le moins compliqué."

"Il faut aussi rajouter ce paramètre psychologique : Bordeaux n’est absolument pas préparé à jouer le maintien. Ce sera un combat. Des équipes comme Lorient, Dijon, sont conditionnées dès le départ à jouer le maintien. Bordeaux non. Je ne veux pas être pessimiste mais en étant pragmatique, c’est chaud. Si Jean-Louis Gasset a la clé pour relancer tout ça ? C’est compliqué de prétendre qu’il est l’homme de la situation, ou qu’il ne l’est pas. En disant que je ne sais pas, je suis très objectif. J’ose espérer… Si Jean-Louis était amené à quitter Bordeaux, qui allez-vous mettre à sa place ? Et est-ce que cette personne à 8-9 matches de la fin, ferait mieux ?"