Girondins : Gasset inquiète un supporter reconnu du FCGB

Ancien speaker du Parc Lescure, natif de la région, Julien Courbet est un grand supporters des Girondins de Bordeaux. Il le revendique et ne manque pas de le rappeler dès que l'occasion s'en présente. Mais aujourd'hui, son légendaire optimisme est mis à rude épreuve par la gestion catastrophique de King Street mais également par le management de Jean-Louis Gasset, qu'il a dénoncé dans l'émission Girondins Analyse sur Twitch.

"C'est super inquiétant"

"Aux Girondins, cela fait une vingtaine de matches, facile, en partant de Paulo Sousa, qu'il y a un système de jeu différent à chaque rencontre. De Préville avant-centre, De Préville numéro 10, De Préville ne joue pas... C'est super inquiétant, je trouve. Tant que ce conflit entre supporters et direction existera, on végètera. Mais au-delà des résultats, ce qui me frustre, c'est le projet : est-ce que c'est de se dire : "On élimine tous les vieux, on s'appuie sur le centre de formation" ? Est-ce que le projet c'est de prendre des vieux revanchards comme à une période avec Marcel Dib ?"

"On avait dit que le projet était de miser sur des jeunes mais, finalement, on fait venir des joueurs comme Ben Arfa et on fait des choix comme celui d'aller chercher Ruben Pardo. Enfin, m…, on sait quand même dès le départ qu'on ne va pas enflammer le stade avec ! Et il n'est même pas jeune : ce n'est pas une pépite de 18 ans, qui n'a pas encore éclos. On ne sait vraiment pas quel est le projet ! Il y a un jeune en ce moment à Bordeaux qui a fait de bonnes rentrées (Bakwa, Traoré ?) : à chaque fois que je l'ai vu, je me suis dit qu'il avait du ballon. Pourquoi ne le voit-on pas titulaire ? Mais si on est obligés de faire jouer les joueurs suivant leur valeur... Je ne comprends vraiment pas le projet."