Girondins : Gasset met en place en nouveau plan spécial Ben Arfa

Avec quatre matches de Ligue 1 en deux semaines, Jean-Louis Gasset est un peu inquiet pour ses joueurs aux Girondins de Bordeaux. Un cas cristallise toute l'attention du coach aquitain : celui de son « Monsieur Plus » Hatem Ben Arfa (33 ans), qui n'a pas eu droit à une véritable préparation collective avant son arrivée début octobre.

Dans un article « Hatem Ben Arfa à l'épreuve de Noël », Sud-Ouest s'interroge sur le meneur de jeu de jeu des Girondins face à une cadence de matchs qu'il n'avait plus connu depuis le printemps 2019 quand il défendait les couleurs du Stade Rennais.

L'entourage du joueur rassure, Gasset veut prendre ses précautions

Une situation qui n'inquiète pas vraiment l'entourage du joueur : « Il est plus focalisé sur la chasse aux points que par cette question. Sa préparation a été réalisée pour ça, il se connaît », affirme-t-on au sein de son cercle proche.

Du côté de Gasset, on a déjà élaboré tout un plan spécial Ben Arfa, lequel n'a jamais été aussi proche d'être à 100% de ses capacités. Il est prévu que « HBA » débute contre le LOSC et l'ASSE. En fonction du scénario des deux matches, la possibilité de le faire souffler ou non sera discuté sur le match suivant contre Strasbourg.