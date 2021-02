Girondins : Gasset n'a qu'une satisfaction après l'OM

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'est un Jean-Louis Gasset déçu qsui s'est présenté dimanche devant les médias à l'issue du match nul des Girondins face à l'OM, pourtant réduit à 9 en fin de rencontre. « Sur les 25 dernières minutes, malgré la supériorité numérique, on n’a pas su jouer plus rapidement, a regretté le coach du FCGB. Quand vous jouez contre un bloc de 8 joueurs, il faut être rapide dans la transmission et passer par les côtés. Ce n’est pas la qualité première de notre équipe. C’est une période difficile pour nous et en ce moment on est dans le dur avec les 4 défaites d’affilée. »

Et de12 clean sheets pour Costil

Une déception partagée par Paul Baysse. « C’est frustrant, rageant. On aurait pu être un peu plus tueurs dans la surface adverse, mais je trouve qu’on fait un bon match dans l’intensité, le placement, la détermination, dans les duels. Il ne faut pas lâcher, on a un match important qui arrive ». Pour positiver avant ses prochaines échéances, le club au scapulaire peut se féliciter d'avoir stoppé l'hémorragie. Benoît Costil n’a pas encaissé de but, pour son 12e clean sheet de la saison.