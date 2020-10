Girondins : Gasset n'en a que pour Ben Arfa avant l'OM

C'est un Jean-Louis Gasset très concentré qui s'est présenté devant la presse ce jeudi, à 48h du déplacement à Marseille. Un match toujours très attendu par les supporters des deux camps et qui prend encore plus de valeur car les deux équipes ont raté leur début de saison. Mais la grande question qui habitait les journalistes présents à la conférence de presse concernait la présence dans le groupe aquitain de la recrue Hatem Ben Arfa.

"Il sera dans le groupe samedi"

"Il est pas mal physiquement. Déjà, il est fit. Il avait travaillé et pris un préparateur physique. Il faisait beaucoup de salle. C'est acceptable. Il sera dans le groupe samedi. J'attends qu'il retrouve le rythme, car il a eu un arrêt conséquent. Le talent il ne l'a pas perdu. Je peux vous dire qu'il a des fulgurances à l'entraînement. Le physique est très important. On va voir. Il doit faire progresser la jeunesse et bonifier la ligne d'attaque. Il peut débloquer les matches, faire des passes décisives. Il va nous amener un gros plus et peut-être plus d'ambition. On va voir. Il n'a pas changé, le talent est toujours là."

"Le groupe est important pour accepter de travailler. On démarre sur un nouveau groupe. On a eu des départs et une arrivée. Il faut repartir du bon pied. On a passé 15 bons jours. Hatem doit être notre leader technique. Je sens qu'il a envie et qu'il est motivé. Pour le moment, tous les feux sont au vert. Il faut trouver l'équilibre dans l'équipe pour que tout le monde flambe. C'est le nouveau pari. Il sait qu'il a encore un coup à faire avec nous."