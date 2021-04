Girondins : Gasset prend un énorme camouflet de la part des supporters

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La défaite à Saint-Etienne (1-4) a fait beaucoup de mal à Jean-Louis Gasset ainsi qu’aux Girondins de Bordeaux. Même s’ils conservent encore un petit matelas sur la zone rouge (6 points d'avance sur le barragiste, 8 sur le premier relégable), leur dynamique en cette année 2021 est tellement négative qu'aucun scénario n'est à exclure, même le pire. Forcément, l'avenir de leur entraîneur pose question.

Jean-Louis Gasset est apparu à court de solutions ces dernières semaines, désabusés par la situation, par les promesses non tenus de ses dirigeants et l'état d'esprit de ses joueurs. Un départ en juin prend de l'épaisseur à chaque contre-performance et il semblerait que les supporters soient également dans cette optique. En effet, un sondage réalisé par WebGirondins montre que 64% d'entre eux souhaitent que Gasset s'en aille au terme de la saison. Ça fait beaucoup…