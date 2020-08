Girondins : Gasset ravi d'avoir rattrapé le petit loupé FC Nantes face à Angers (2-0)

Une semaine après un nul frustrant face au FC Nantes où les Girondins ont évolué longtemps à dix, les Bordelais ont renoué avec la victoire sur la pelouse d'Angers (2-0). Un résultat au terme d'un match globalement maîtrisé.

Dans des propos relayés par Sud Ouest, le coach Jean-Louis Gasset a surtout retenu la belle première période de ses troupes. « Je suis très très satisfait. Nous avons les trois points que nous étions venus chercher. Nous avons démarré de manière un peu timide, nous étions un peu tétanisés. Mais à partir de l’occasion d’Angers, on a commencé à mettre notre jeu en place. On a été bien techniquement, on a marqué deux buts, on aurait pu en marquer d’autres. »

Le nul contre le FC Nantes oublié

Par la suite, Jean-Louis Gasset a convenu que ses hommes avaient eu du mal à enchaîner, tout en se satisfaisant d'avoir rattrapé les deux points perdus à domicile face au FC Nantes le week-end dernier (0-0). « En deuxième mi-temps, on a baissé de pied physiquement, on a joué 10 mètres trop bas (…) Quand vous avez une bonne équipe, vous dites qu’il faut prendre trois points à la maison, un dehors. Là on en fait quatre et je n’oublie pas que le premier match a été abîmé par une expulsion tôt. Je suis très content », a conclu Gasset.